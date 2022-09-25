Петросян о новой произвольной: «Тутберидзе предложила эту музыку и сказала, что это может быть новый этап, если получится почувствовать»

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала о новой произвольной программе, которую представила на контрольных прокатах.
Фигуристка выступила под композиции Jun Miyake – The Locked Room и Mechanisms Кирилла Рихтера.
«Этери Георгиевна предложила эту музыку и сказала, что это может быть новый этап, если получится почувствовать. Я решила попробовать. Надеюсь, будет хорошо смотреться, когда вкатаю.
Страх от такого количества людей не бывает – это, наоборот, поддерживает. Когда страшно, все это количество людей помогает.
Я буду тренировать новые прыжки. Когда они станут стабильнее и увереннее, будем думать о том, чтобы их вставить в программу», – сказала Петросян в эфире Первого канала.