Петросян о новой произвольной: «Тутберидзе предложила эту музыку и сказала, что это может быть новый этап, если получится почувствовать»

Российская фигуристка рассказала о новой произвольной программе, которую представила на контрольных прокатах.

Фигуристка выступила под композиции Jun Miyake – The Locked Room и Mechanisms Кирилла Рихтера.

«Этери Георгиевна предложила эту музыку и сказала, что это может быть новый этап, если получится почувствовать. Я решила попробовать. Надеюсь, будет хорошо смотреться, когда вкатаю.

Страх от такого количества людей не бывает – это, наоборот, поддерживает. Когда страшно, все это количество людей помогает.

Я буду тренировать новые прыжки. Когда они станут стабильнее и увереннее, будем думать о том, чтобы их вставить в программу», – сказала Петросян в эфире Первого канала.