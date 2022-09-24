Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, выступающие в парном катании, поделились впечатлениями от контрольных прокатов сборной России.
Ходыкин: Неожиданно круто и тепло нас приняли. Давно позабытые чувства. Настрой у нас гениальный, а готовность — нет. Не могу сказать, что мы готовы. Мы начали кататься меньше месяца назад. Занимались здоровьем, нужно было чуть подольше отдохнуть.
У нас получилось показать не в конечном виде. У нас получилось сделать грамотную презентацию, перед тем, как претворить проект в жизнь. Да, сорвали выброс, но все знают, что мы умеем их делать. Ничего страшного.
— Расскажите немного про саму идею программы.
Ходыкин: Стиль — уличные танцы. У нас свое видение. У танцоров в прошлом сезоне были прикольные программы. Но мы от них не отталкивались. Просто подобрали музыку, уличный стиль, передача текста.
Есть развитие — быстрее, выше, сильнее. Мы хотим быть новаторами, воплощать свои идеи, свои мысли. Возраст позволяет ставить самому. Программу поставили я и Бетина, Дашка помогала.
— Продолжаете использовать свой акробатический стиль?
Ходыкин: Не могу сказать, что у нас акробатический стиль. Почерк — да. С того года мы поняли, что мы освоили акробатику. У нас много фишек более сложных и страшных. Но музыка не позволяет вписать их.
Павлюченко: Акробатика — это интересно, возможность попробовать что-то новое. Самое интересное — сделать это не просто как в танцах, а вписать это в постановку.