Денис Ходыкин: «Как встали в пару с Павлюченко, было много недоброжелателей: крали костюмы, точили Даше коньки о батарею. И каждое межсезонье слухи, что мы распадаемся»

Российский фигурист Денис Ходыкин ответил на вопрос о возможном распаде дуэта с Дарьей Павлюченко.

Спортсмены являются бронзовыми призерами чемпионата Европы 2020 в парном катании.

– Последние несколько сезонов упорно ходят слухи о том, что вы каждое межсезонье прекращаете совместную работу, но вы все равно выходите в новый сезон. Насколько эти слухи правдивы, и как вы на них обычно реагируете?

Ходыкин: В слухах, наверное, была доля правды. У нас, насколько я помню, с первого года, как мы встали в пару, было очень много недоброжелателей: крали костюмы, точили Даше коньки о батарею.

И каждое межсезонье идут слухи о том, что мы распадаемся, а мы встречаемся в зале и говорим: «О, ну что, мы не катаемся?» Бывало, что мы в межсезонье ссорились, а это пытались раздуть, но ссоры бывают у всех.

– Как проходит сейчас ваш тренировочный процесс?

Павлюченко: Весело, непринужденно, очень спокойно.

Ходыкин: Непонятный сезон, мы зашли более спокойно в него. Непонятно, к чему ты готовишься. Мы очень благодарны за то, что есть этапы Гран-при России. Очень долгое время было непонятно, что будет. Это позволило нам более спокойно входить в сезон и готовиться.