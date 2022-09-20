«Мы идем против правил. Внутрироссийский сезон позволяет». Короткая программа Павлюченко и Ходыкина поставлена под «Индиго» Даны Соколовой и Скруджи

Российский фигурист Денис Ходыкин, выступающий в паре с Дарьей Павлюченко, рассказал о программах дуэта на предстоящий сезон.

– Останется ли в этом сезоне ваш фирменный стиль, включающий в себя акробатические элементы и нововведения?

– Да. Я бы сказал, что это акробатический почерк. Почерк останется. Стиль – это другое видение фигурного катания. Не классическое парное, а чуть-чуть вне формата. В этом сезоне я выступил инициатором этого. В этом сезоне мы готовы пожертвовать уровнями, дополнительными силами.

– Вы говорили, что в постановке программ активно участвовала Бетина (Попова). Расскажите про работу с ней.

– В том году мы ставили с ней короткую программу. Она понравилась многим зрителям и, на удивление, судьям. Хотя многие называли это цирком, акробатикой. Мы интерпретировали музыку так, как слышали ее и как видели программу.

Не сразу получалось так, как хотелось, но в совместной работе с Бетиной Be Italian получилась очень хорошей программой. «Черного лебедя» мы ставили у Жулина, но развивалась эта программа под руководством Бетины и тоже многим понравилась.

– Расскажите поподробнее про новые программы.

– Раскрыть все карты? Произвольная старая.

– Что можете сказать про новую короткую?

– Я уже начинал говорить, что это вообще вне формата. Мы идем против правил, жертвуем уровнями, нарочно делаем так, чтобы элемент вылетал из распечатки. Подбор музыки, стиль достаточно необычные. Изначально не так удавалось чувствовать эту программу, я не понимал некоторые движения. Это ново, поэтому хочется сделать лучше.

– Ты сказал, что у вас необычная композиция в этом сезоне. Что за музыка и почему именно она?

– Изначально была идея вообще уйти от формата, потому что внутрироссийский сезон позволяет. Что у нас никогда не делают? Русская музыка? Есть. Не хочу моветон, не хочу медленное, не хочу классику, надо текст.

Помимо текста должна быть еще и интересная музыка, смысловая нагрузка. Ищешь в своем плейлисте и натыкаешься на трек: Дана Соколова и Скруджи – «Индиго». Очень глубокий текст, очень интересное звучание, очень необычно, – рассказал Ходыкин.