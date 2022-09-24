Александра Трусова: «Я всегда готова рисковать. Олимпийский сезон, предполимпийский, любой... Я могу рисковать»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова в репортаже Первого канала рассказала о готовности идти на риск в программах.

Трусова представит новые программы на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут сегодня и завтра.

«Я всегда готова рисковать. Олимпийский сезон, предполимпийский, любой... Я могу рисковать», – сказала Трусова.

«Когда смотришь, как катаются друзья – ты волнуешься и сильно переживаешь. Тут в целом эмоции схожие, но гиперболизированные», – отметил .

Контрольные прокаты сборной России. Валиева, Трусова, Акатьева и Туктамышева выйдут на лед с короткими программами