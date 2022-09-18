Евгений Плющенко о шоу «Снегурочка» с Трусовой и Кондратюком: «Как мы все успеваем? Это наша профессия, в этом году у нас сильный проект»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию рассказал о шоу «Снегурочка», в котором выступят и .

«Шоу «Снегурочка» у нас будет очень сильное в этом году. И Саша Трусова в главной роли, и Марк Кондратюк, много-много звезд будет.

Как мы все успеваем? Это наша профессия, мы уже 8-10 лет делаем сказки-шоу, надо радовать нашего зрителя, детей надо радовать, в этом году у нас сильный проект будет», – сказал Плющенко.

Шоу пройдет с 28 декабря по 3 января на «ВТБ-Арене» в Москве.