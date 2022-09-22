Вероника Яметова: «Готовлю тройной аксель к Гран-при России. Из четверных настроена на сальхов и тулуп»

Российская фигуристка Вероника Яметова рассказала, что планирует вставлять в программы тройной аксель, а также будет работать над четверными.
– Твой тренер рассказал, что тройной аксель у тебя готов на 85 процентов.
– Да, это так. Еще чуть-чуть, и будем вставлять в программы.
– Чего не хватает?
– Чего-то на выезд, на выкат. Прыжок у меня есть, но с небольшими помарочками. Готовлю его к Гран-при России.
– А четверные?
– Будет сальхов. Возможно, тулуп. Я на них настроена.
– Что у тебя случилось со здоровьем в начале лета?
– Весь прошлый сезон проходил нормально, а ближе к концу была операция на ноге.
Но все быстро прошло, я восстановилась и уже через две недели после операции начала вкатываться, а через месяц прыгала, – сказала Яметова.