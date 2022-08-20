Тренер Яметовой: «Мы подходим постепенно к тройному акселю, но пока элемент не стабилизируется процентов на 80, считаю, не стоит вставлять его в программу»

Тренер Владимир Гнилозубов рассказал о работе с фигуристкой Вероникой Яметовой.

«Вероника пришла в нашу группу (мы работаем с супругой, тренером Еленой Левковец) в 7-летнем возрасте, когда у нее были одинарные прыжки. Начинала она заниматься у Анастасии Швец, у нас, в Екатеринбурге.

Вероника – боец по характеру, и это качество выделяло ее всегда. Она выходит на старт не просто откататься, а выложиться максимально, все сделать на высоком уровне, качественно. Если прыжок, то на плюсы, чтобы приятно было смотреть, потому что прыгают все, и если делать, то хорошо делать. В ней это есть. Именно это в ней нравится.

Прошлый сезон у Вероники сложился очень удачно. Если честно, мы сами были потрясены той прыжковой стабильностью исполнения программ, которую она демонстрировала. Лишь на первом этапе Кубка России она сорвала каскад. Фактически это была единственная ее ошибка в течение сезона. После этого спортсменка чисто каталась всегда. Выкладывалась на 100 процентов.

За межсезонье Вероника заметно повзрослела, превратилась в интересную девушку. Понятно, это естественный нормальный процесс, с которым сопряжены и некоторые проблемы. В таком возрасте подростки оформляются, меняются, этого не избежать. Не хотелось бы углубляться в эту тему. Сезон все покажет.

Произвольную программу на музыку из «Цирка дю Солей» мы решили оставить с прошлого сезона. Короткая новая: первая часть – «False Imposition», вторая – «Royal Blood». Обе композиции из альбома OPUS Epic Neoclassical Trailers.

Обе программы делала Анастасия Шевченко (Черятьева). Новая короткая Вероники, я считаю, получилась очень удачной. Мы вместе очень долго подбирали музыку. Настя присылала музыкальные фрагменты. Мы с Еленой Арнольдовной что-то оставляли, что-то браковали. Это длилось месяца три, пока не определились с окончательным вариантом, который катает Вероника. По характеру девочка живчик, поэтому хотелось чего-то динамичного, чтобы подчеркнуть ее выигрышные стороны. Мне программа очень нравится.

Наша задача на сезон показать себя, но, понятно, одними тройными уже не отделаться. В современном женском фигурном катании нужны ультра-си. Мы подходим постепенно к тройному акселю, но пока элемент не стабилизируется процентов на 80, считаю, не стоит вставлять его в программу. Я не люблю лотерею: сегодня выехал, завтра нет. Если программу с такими элементами катать, то нужно исполнять их уверенно, – сказал Гнилозубов.

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