Двукратный олимпийский чемпион высказался о возможном участии в открытом турнире по шоу-программам.

«Чем больше будет турниров, чем больше будет событий, связанных с фигурным катанием, тем лучше для нас. Это еще больше будет способствовать популяризации нашего вида спорта. Появится возможность испытать какие-то новые эмоции и еще немного заработать.

Поэтому я отношусь к этому только положительно. Спрос рождает предложение.

За других ничего говорить не могу, но на данном этапе мне и моей супруге (Татьяне Волосожар) не поступало предложений. Поступит — рассмотрим», — сказал Траньков.

Первый сезон нашей фигурки в изоляции: турниры с миллионными призовыми и форматы, где ждут даже Загитову