Татьяне Волосожар исполнилось 36 лет

Российская фигуристка сегодня отмечает день рождения. Ей исполнилось 36 лет.

В паре с Максимом Траньковым Волосожар – двукратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 (в личном и командном турнире), чемпионка мира 2013 года, двукратный серебряный призер чемпионатов мира, четырехкратная чемпионка Европы.

Волосожар и Траньков воспитывают двоих детей. В 2017 году у них родилась дочь Анжелика, в 2021-м – сын Теодор.

Командник фигуристов, который мы не забудем: в Сочи схитрили с Плющенко, утомили Липницкую и, возможно, сговорились с США