Плющенко о турнире по шоу-программам: «Хорошая история, подумаю об участии. До марта время подготовиться есть»

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что подумает об участии в турнире шоу-программ, который организует Федерация фигурного катания России (ФФКР). 

Турнир планируется провести в марте 2023 года. В нем могут принять участие в том числе и фигуристы, завершившие карьеру. 

«Хорошая история, здорово, лучше больше мероприятий. Подумаю об участии. Надо изучить вопрос, пообщаться.

Это ведь не просто так – я люблю все грамотно делать, это ведь целый процесс. В принципе, до марта время подготовиться есть», – сказал Плющенко.

«Участие принять могут хоть Плющенко с Ягудиным или Загитова с Медведевой. Всех ждем». Коган о турнире по шоу-программам в Москве

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