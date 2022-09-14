ISU об этапе юниорского Гран-при в Ереване: «Внимательно следим за ситуацией. После оценки имеющейся информации сообщим, можно ли провести этап»

Теги ISU Гран-при среди юниоров Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) оценивает, возможно ли проведение этапа Гран-при среди юниоров в Ереване в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе. 

«ISU внимательно следит за ситуацией и находится в контакте с организаторами предстоящего этапа Гран-при среди юниоров по фигурному катанию.

После оценки имеющейся информации ISU вскоре сообщит, можно ли провести этап Гран-при в соответствии с планом», – говорится в сообщении ISU.

Этап юниорского Гран-при в Ереване должен пройти с 22 по 24 сентября. 

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