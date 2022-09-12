Алина Загитова: «Сейчас, по окончании карьеры, жизнь у меня не менее интересная и насыщенная, чем когда была спортсменкой»

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова ответила на вопрос, может ли возобновить выступления на соревнованиях.

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. О завершении она официально не объявляла.

– Вы были в восторге от участия в недавнем шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». Что особенно понравилось?

– Та атмосфера, которую мы создали вместе с нашей командой. Вместе с людьми, приходившими к нам каждый день. От шоу остались самые приятные ощущения.

– В каких еще шоу планируете участвовать до конца года?

– Планов много. Но пока не могу говорить ни о чем конкретно. Надеюсь, все будет хорошо.

– По реальному спорту скучаете?

– Конечно. Впрочем, сейчас, по окончании карьеры, жизнь у меня не менее интересная и насыщенная, чем когда была спортсменкой.

– Допускаете, что еще вернетесь в профессиональное фигурное катание?

– Кто знает... Как получится, – приводит слова Загитовой «Плеймейкер».

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