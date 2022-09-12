Алина Загитова: «Сейчас, по окончании карьеры, жизнь у меня не менее интересная и насыщенная, чем когда была спортсменкой»

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова ответила на вопрос, может ли возобновить выступления на соревнованиях.
Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. О завершении она официально не объявляла.
– Вы были в восторге от участия в недавнем шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». Что особенно понравилось?
– Та атмосфера, которую мы создали вместе с нашей командой. Вместе с людьми, приходившими к нам каждый день. От шоу остались самые приятные ощущения.
– В каких еще шоу планируете участвовать до конца года?
– Планов много. Но пока не могу говорить ни о чем конкретно. Надеюсь, все будет хорошо.
– По реальному спорту скучаете?
– Конечно. Впрочем, сейчас, по окончании карьеры, жизнь у меня не менее интересная и насыщенная, чем когда была спортсменкой.
– Допускаете, что еще вернетесь в профессиональное фигурное катание?
– Кто знает... Как получится, – приводит слова Загитовой «Плеймейкер».
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