«У меня были отличные результаты, но вскоре сюда привели россиянку». Фигуристка Папп может покинуть сборную Венгрии

Фигуристка Вивьен Папп может покинуть сборную Венгрии.

Как сообщает издание Valasz Online, некоторые венгерские спортсмены недовольны натурализацией россиян, из-за которой теряют место в составе. В частности, группу юниорок в этом сезоне пополнила россиянка Полина Джуманиязова.

Родители 14-летней Папп сообщили, что на данный момент ей поступили предложения о переходе в три сборные.

«У меня были отличные результаты, но вскоре сюда привели россиянку.

Поеду туда, где меня ждут и ценят. Моя прекрасная страна во мне не нуждается», – написала Папп в соцсети.

В сентябре Папп заняла 12-е место на этапе юниорского Гран-при в Остраве. В прошлом сезоне она становилась 25-й на чемпионате мира среди юниоров в Таллине.

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