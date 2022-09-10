«У меня были отличные результаты, но вскоре сюда привели россиянку». Фигуристка Папп может покинуть сборную Венгрии

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Фигуристка Вивьен Папп может покинуть сборную Венгрии.

Как сообщает издание Valasz Online, некоторые венгерские спортсмены недовольны натурализацией россиян, из-за которой теряют место в составе. В частности, группу юниорок в этом сезоне пополнила россиянка Полина Джуманиязова.

Родители 14-летней Папп сообщили, что на данный момент ей поступили предложения о переходе в три сборные.

«У меня были отличные результаты, но вскоре сюда привели россиянку.

Поеду туда, где меня ждут и ценят. Моя прекрасная страна во мне не нуждается», – написала Папп в соцсети.

В сентябре Папп заняла 12-е место на этапе юниорского Гран-при в Остраве. В прошлом сезоне она становилась 25-й на чемпионате мира среди юниоров в Таллине.

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