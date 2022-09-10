Песков о сменах спортивного гражданства: «Ничего страшного в этом нет. Есть пример моей жены Татьяны Навки – она начинала карьеру как гражданка Беларуси»

Дмитрий Песков рассказал об отношении к сменам гражданства среди российских спортсменов.

«Я вряд ли компетентен, чтобы давать какую-то оценку, я могу только сказать, что, с моей точки зрения, ничего страшного в этом нет, спортсмен должен реализовываться, у меня есть пример моей жены (Татьяны Навки), олимпийской чемпионки, которая начинала свою карьеру будучи гражданкой Беларуси.

Она украинка, потом была гражданкой Беларуси, а потом она жила полжизни в США, потому что разваливающийся Советский Союз не мог ей дать возможность соревноваться, и она признательна Америке за это, а потом она стала гражданкой Российской Федерации и получила золотую медаль (Олимпиады), поэтому ничего страшного в этом нет», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Уже 5 фигуристов-юниоров сменили гражданство перед сезоном. Это бегство после отстранения России или так было всегда?