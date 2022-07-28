Навка о дочери в фигурном катании: «Пост о судействе я писала не ради преференций для своего ребенка. Просто как спортсменка могу трезво посмотреть на ситуацию»

Теги Татьяна Навка сборная России танцы на льду Дмитрий Песков Надежда Пескова музыка Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала об увлечениях своей дочери Надежды Песковой, которая занимается фигурным катанием.

– Главное, Наде нравится фигурное катание. Она очень старается, хотя, бывает, капризничает на льду, как и все дети. Зато с малых лет понимает, какой труд стоит за любым успехом. Мне кажется, важно дать ребенку максимально разностороннее развитие. У Нади ведь не только фигурное катание.

Каждый день расписан с утра до вечера – музыка, иностранные языки и т. д. Мы не знаем, как и что сложится у наших детей, но я считаю, что спорт для ребенка не может быть потерянным временем. Это физическое развитие, социализация, дисциплина, ответственность и т. д. Все то, что формирует личность.

– С несправедливыми судейскими оценками дочь уже столкнулась на детских соревнованиях, о чем вы написали пост в соцсети.

– Это очень неприятно, но такие эпизоды тоже важны, чтобы понять, как устроена жизнь. А пост я писала не для того, чтобы получить для своего ребенка какие-то преференции. Просто как спортсменка я могу трезво посмотреть на ситуацию.

Если оценки низкие по объективным причинам, никогда не стану рассказывать, что это все из вредности. Но если происходят вопиющие вещи, тут я молчать уже не могу.

– Мужа (Дмитрий Песков – Sports.ru) удалось увлечь фигурным катанием? Ведь известно, что при знакомстве он даже не знал, что вы фигуристка.

– Конечно. Ходим на каток всей семьей зимой, Наде нравится танцевать на льду с папой. Понятно, не всегда удается уделять много времени таким вещам, учитывая его рабочий график. Но семья у нас очень спортивная, чему я рада, – рассказала Навка.

Навка пожаловалась, что ее 7-летнюю дочь Надю Пескову засудили из-за платья как у Загитовой и рекламы шоу. Отгадаете, что было дальше?

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