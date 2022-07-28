Навка о дочери в фигурном катании: «Пост о судействе я писала не ради преференций для своего ребенка. Просто как спортсменка могу трезво посмотреть на ситуацию»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала об увлечениях своей дочери Надежды Песковой, которая занимается фигурным катанием.

– Главное, Наде нравится фигурное катание. Она очень старается, хотя, бывает, капризничает на льду, как и все дети. Зато с малых лет понимает, какой труд стоит за любым успехом. Мне кажется, важно дать ребенку максимально разностороннее развитие. У Нади ведь не только фигурное катание.

Каждый день расписан с утра до вечера – музыка, иностранные языки и т. д. Мы не знаем, как и что сложится у наших детей, но я считаю, что спорт для ребенка не может быть потерянным временем. Это физическое развитие, социализация, дисциплина, ответственность и т. д. Все то, что формирует личность.

– С несправедливыми судейскими оценками дочь уже столкнулась на детских соревнованиях, о чем вы написали пост в соцсети.

– Это очень неприятно, но такие эпизоды тоже важны, чтобы понять, как устроена жизнь. А пост я писала не для того, чтобы получить для своего ребенка какие-то преференции. Просто как спортсменка я могу трезво посмотреть на ситуацию.

Если оценки низкие по объективным причинам, никогда не стану рассказывать, что это все из вредности. Но если происходят вопиющие вещи, тут я молчать уже не могу.

– Мужа (Дмитрий Песков – Sports.ru) удалось увлечь фигурным катанием? Ведь известно, что при знакомстве он даже не знал, что вы фигуристка.

– Конечно. Ходим на каток всей семьей зимой, Наде нравится танцевать на льду с папой. Понятно, не всегда удается уделять много времени таким вещам, учитывая его рабочий график. Но семья у нас очень спортивная, чему я рада, – рассказала Навка.

Навка пожаловалась, что ее 7-летнюю дочь Надю Пескову засудили из-за платья как у Загитовой и рекламы шоу. Отгадаете, что было дальше?