«Только психически ненормальный мог это сделать». Лайшев призвал усилить охрану «Хрустального» после попытки поджога

Президент Центра спорта и образования высказался о попытке поджога спорткомплекса «Хрустальный», где занимается, в частности, группа Этери Тутберидзе.

«Подробностей не скажу. Выясняем. Но это нездоровый ажиотаж! Дайте спокойно работать! Это уже перебор какой-то.

И еще всякие звонки с желанием заниматься именно в «Хрустальном»... Все это могло спровоцировать.

Что за звонки? Все именно хотят заниматься в «Хрустальном». Призываю к тому, чтобы сбавили обороты. И нужно усилить охрану объекта», – сказал Лайшев.

«Подробностей никаких не знаю. Хочется попросить и призвать сбавить ажиотаж фанатов фигурного катания, любителей этого вида спорта к нашим девчонкам, к Тутберидзе, к «Хрустальному», чтобы не было такого.

Понятно, что только психически ненормальный человек мог это сделать.

Искусственно созданное после Олимпиады ненормальное внимание: следят за каждым взглядом и движением девчонок, куда пошли, куда поехали.

Не ожидал, что в таком виде спорта в детско-юношеской школе может такое происходить, вокруг этого здания.

Там тренируется много детей – надо было додуматься такое учинить. Не помню таких случаев, никогда не было такого», – цитирует Лайшева «Чемпионат».

Неизвестный ночью пытался поджечь спорткомплекс «Хрустальный» в Москве. Там занимается группа Тутберидзе