Пресс-служба «Хрустального» о попытке поджога: «Никто не пострадал, здание не пострадало. Тренировки идут в обычном режиме»

Теги происшествия Этери Тутберидзе Самбо-70 Фигурное катание

В пресс-службе спорткомплекса «Хрустальный» прокомментировали попытку поджога здания, которая произошла накануне ночью. 

Неизвестный подошел к зданию на Профсоюзной улице, вылил горючую жидкость в щель около окна и поджег ее, а затем скрылся. 

Охране удалось быстро потушить пожар.

В «Хрустальном», в частности, занимается группа тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе

«Никто не пострадал, здание не пострадало. Тренировки идут в обычном режиме», – сказал представитель пресс-службы «Хрустального».

Неизвестный ночью пытался поджечь спорткомплекс «Хрустальный» в Москве. Там занимается группа Тутберидзе

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