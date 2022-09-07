Пресс-служба «Хрустального» о попытке поджога: «Никто не пострадал, здание не пострадало. Тренировки идут в обычном режиме»

В пресс-службе спорткомплекса «Хрустальный» прокомментировали попытку поджога здания, которая произошла накануне ночью.
Неизвестный подошел к зданию на Профсоюзной улице, вылил горючую жидкость в щель около окна и поджег ее, а затем скрылся.
Охране удалось быстро потушить пожар.
В «Хрустальном», в частности, занимается группа тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
«Никто не пострадал, здание не пострадало. Тренировки идут в обычном режиме», – сказал представитель пресс-службы «Хрустального».
Неизвестный ночью пытался поджечь спорткомплекс «Хрустальный» в Москве. Там занимается группа Тутберидзе
Комментарии