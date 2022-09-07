Елизавета Нугуманова: «Сейчас восстанавливаю прыжки. Хочу выступить на Гран-при России»

Фигуристка Елизавета Нугуманова заявила о желании выступить в российской серии Гран-при в предстоящем сезоне.

– Какие планы на будущее, что сейчас с прыжками?

– Сейчас восстанавливаю, до болезни собирала все прыжки. Все было так хорошо, пока не заболела! С температурой 38-39 градусов невозможно работать, и мы приняли решение, что здесь кататься не буду. Лучше показать себя в хорошей форме сразу, чем в не очень хорошей, но пораньше.

– Впереди Гран-при России. Хочешь там выступить?

– Конечно, хочу. Я так поняла, что это то же самое, что Кубок России в прошлом году. Так что думаю, выступлю.

– Что для этого нужно сделать, как выглядит отбор?

– Всегда было так: шестерка девочек из Петербурга всегда ездила на Кубки России, иногда даже 10 человек по мастерам, и у каждой было по два этапа. Поэтому, думаю, все очень просто. Обычно выбирали состав после контрольных прокатов (команды Санкт-Петербурга – Sports.ru).

Но иногда для некоторых делали исключения. Если у кого-то травма или заболел. Надеюсь, и голос мой восстановится уже, не могу! Многие здесь не катают. У Жени Семененко проблемы с ногой, как я слышала. Так что не я одна она такая, – сказала Нугуманова.

Скандал с Нугумановой показал: нашей фигурке нужна этическая комиссия. Главное, чтобы она работала не как SafeSport в США