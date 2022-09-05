Владислав Мирзоев: «Бонус в 2 балла за прыжок во вращение введен для мотивации спортсменов и тренеров в изучении элемента на более качественном уровне»

Судья по фигурному катанию рассказал об изменениях в правилах на внутрироссийских соревнованиях.

«В связи с некоторыми изменениями в правилах немного изменилась и система бонусных начислений, которая действует у нас на внутрироссийских соревнованиях.

Если говорить о мужчинах и юниорах, то здесь изменения не сильно большие. Достаточно принципиальное изменение заключается в том, что разделились значения бонусов для исполнения сольных четверного риттбергера/флипа/лутца (1 балл) и вышеупомянутых прыжков в каскаде или комбинации из тройных прыжков (2 балла). Раньше в каскаде и комбинации с четверным риттбергером, флипом или лутцем разрешалось условно сделать любой двойной прыжок. За это давался бонус 2 балла.

Гораздо значительнее изменили сетку бонусов у женщин и юниорок. Здесь уже разделили исполнение сольного тройного акселя/ четверного прыжка (1 балл) и исполнение каскада или комбинации из тройного акселя/четверного прыжка плюс двойной или тройной прыжок (1 балл).

Также существенной редакцией стало появление бонуса в 2 балла за исполнение двух и более разных четверных прыжков в произвольной программе.

Предположу, что для мотивации спортсменов и тренеров в изучении прыжка во вращение на более качественном уровне для всех категорий введен очень существенный бонус в 2 балла за исполнение прыжка во вращение четвертого уровня сложности со средней GOE не ниже +4», – сказал Мирзоев.

В российском фигурном катании изменят систему бонусов: меньше баллов за четверные и больше за сложные вращения (Спорт-Экспресс)