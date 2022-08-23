Брэди Теннелл будет тренироваться во Франции под руководством Бенуа Ришо

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Американская фигуристка Брэди Теннелл сменила тренера. 

Теннелл будет тренироваться во Франции под руководством Бенуа Ришо

«Рада объявить, что переезжаю в Ниццу, где Бенуа Ришо возьмет на себя роль моего главного тренера, а Седрик Тур будет специалистом по прыжкам.

Это начало новой главы в моей карьере фигуристки, и я не могу дождаться, когда вернусь на соревновательный лед, чтобы показать всем, насколько я выросла», – написала Теннелл, побглагодарив своего экс-тренера Тома Закрайчека. 

В сезоне-2021/22 фигуристка из-за травмы пропустила все международные старты, а также чемпионат США. 

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