Брэди Теннелл будет тренироваться во Франции под руководством Бенуа Ришо

Американская фигуристка сменила тренера.

Теннелл будет тренироваться во Франции под руководством .

«Рада объявить, что переезжаю в Ниццу, где Бенуа Ришо возьмет на себя роль моего главного тренера, а Седрик Тур будет специалистом по прыжкам.

Это начало новой главы в моей карьере фигуристки, и я не могу дождаться, когда вернусь на соревновательный лед, чтобы показать всем, насколько я выросла», – написала Теннелл, побглагодарив своего экс-тренера Тома Закрайчека.

В сезоне-2021/22 фигуристка из-за травмы пропустила все международные старты, а также чемпионат США.