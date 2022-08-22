Тутберидзе о конкурсе на встречу для болельщиков 10 сентября: «Буду рада познакомиться и провести тренировку для победителей»

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала о предстоящей встрече с болельщиками в Москве 10 сентября.

В рамках акции «Тинькофф» поклонникам фигурного катания предлагается составить несколько вопросов для Тутберидзе и задать их на сайте банка. Авторы трех лучших вопросов получат возможность посетить занятие с тренером.

«Меня часто спрашивают, как попасть на тренировку, если ты не ученик. Конечно, посторонним людям выйти к нам на лед практически невозможно.

Но если ты клиент «Тинькофф», амбассадором которого я являюсь, то 10 сентября я проведу тренировку для победителей розыгрыша банка.

Я выберу 10 лучших вопросов и запишу на них видео с ответами. А троих победителей приглашу на лед.

Быть профессиональным фигуристом необязательно, я буду рада познакомиться и провести тренировку для победителей», – написала Тутберидзе в соцсети.