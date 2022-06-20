Диана Дэвис впервые показала фото с отцом, поздравив его

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, впервые опубликовала фото со своим отцом.

Сейчас Дэвис, в документах которой указано отчество Сергеевна, тренируется в США, она родилась в Лас-Вегасе. 19 июня там отмечался День отца.

Фигуристка – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

– А папа как-то участвует в ее жизни или все на вас?

– Вы нехорошую тему взяли.

– Я без деталей.

– Ну нету, нету папы у нас. Так бывает. Мне кажется, женщина рожает ребенка для себя. Если мужчина по какой-то причине отказывается от этой истории… Поэтому я и говорю все время: у Дианы есть я, а у меня есть Диана, – ранее говорила Тутберидзе в интервью Первому каналу.

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