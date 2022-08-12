Аделина Сотникова провела занятие по общефизической подготовке с фигуристками и гимнастками в Луганске

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию провела в Луганске занятие по общефизической подготовке с юными спортсменками.

На тренировку пришли около 40 воспитанниц отделения фигурного катания ДЮСШ № 2 г. Луганска и СДЮСШОР по художественной гимнастике.

«Сегодня у нас обычный мастер-класс, который я провожу всегда. У нас тренировка на полу. Это смешанная команда фигуристок и гимнасток, которые попробуют, какие-то элементы фигурного катания. Для гимнасток это будет интересно: попробовать, что такое другой вид спорта. Сначала я посмотрю, что дети умеют, какие элементы смогут повторить, выполнить.

После тренировки у нас будет мотивационная встреча. Но я думаю, что это мне нужно брать у них мотивацию, потому что то, что они пережили и переживают, это нелегко. Даже немножко волнуюсь, потому что понимаю, что я не пережила, что пережили дети и взрослые здесь, начиная с 2014 года.

Надеюсь, такие встречи ‒ это для них частичка чего-то нового, интересного и будет стимулом идти дальше, не бросать спорт и развиваться. Надеюсь, эта наша встреча запомнится им надолго и будет мотивировать идти вперед», ‒ сказала Сотникова.

Завтра экс-фигуристка проведет еще один мастер-класс на Ледовой арене Луганска.