Philadelphia Summer Classic. Голд, Левито, Торнгрен и Пирс выступят с короткими программами

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Сегодня в американском Астоне стартует турнир по фигурному катанию Philadelphia Summer Classic.

Philadelphia Summer Classic

Астон, США

Женщины

Начало короткой программы – 23.15 по московскому времени, начало произвольной программы – 23.40 по московскому времени (6 августа).

Первая разминка

1. София Франк (Филиппины)

2. Грейси Голд (США)

3. Изабо Левито (США)

4. Кален Чен Чхекка (Гонконг)

5. Ава Циглер (США)

Вторая разминка

6. Марин Пирс (США)

7. Линдси Торнгрен (США)

8. Джилл Хайнер (США)

9. Тара Прасад (Индия)

10. Аманда Су (Тайбэй)

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