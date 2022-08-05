Влад Жуков об инсайде «Матч ТВ» про поездку Тутберидзе в США: «Информация правдивая. Ее не было на катке всю первую половину недели»

Корреспондент «Матч ТВ» Влад Жуков рассказал об инсайде про третью за межсезонье поездку тренера Этери Тутберидзе в США.

«Информация абсолютно точно правдивая, потому что всплыла она не вчера, когда я про нее писал (3 августа), она всплыла еще в начале недели – в ночь с воскресенья на понедельник. Мне точно говорили про США, про отъезд.

Почему я откладывал публикацию? Нужно было убедиться, что человек действительно отсутствует какое-то время, потому что всякое бывает. Это была перепроверка, из-за этого возникла задержка, иначе информация появилась бы еще в понедельник – и ни у кого вопросов бы не возникло.

Хотел бы обратить внимание, что реакция – я бы не назвал это опровержением – последовала не вчера, хотя новость вчерашняя и времени было достаточно, а сегодня. Почему? Можно всякие версии строить, но, на мой взгляд, объяснение достаточно простое: можно было сегодня отреагировать, потому что Этери Георгиевна сегодня была на катке, а вчера ее на катке не было, как и не было всю первую половину недели.

Поэтому в этой информации я уверен – так же, как и был уверен в информации про второй отъезд, который был недавно. Зачем, почему и как? Честно говоря, меня это мало волнует. Наверное, есть дела. Очевидно, что просто так не может быть всех этих отъездов. Какие дела – глобально нас не особо касается.

Другой вопрос – ведущий наш тренер в важный период подготовки к сезону трижды отлучается, причем достаточно далеко», – сказал Жуков в подкасте Sports.ru «Чистый хвост».

Этери Тутберидзе в третий раз за межсезонье улетела в США («Матч ТВ»)

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