Влад Жуков об инсайде «Матч ТВ» про поездку Тутберидзе в США: «Информация правдивая. Ее не было на катке всю первую половину недели»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Матч ТВ Фигурное катание

Корреспондент «Матч ТВ» Влад Жуков рассказал об инсайде про третью за межсезонье поездку тренера Этери Тутберидзе в США.

«Информация абсолютно точно правдивая, потому что всплыла она не вчера, когда я про нее писал (3 августа), она всплыла еще в начале недели – в ночь с воскресенья на понедельник. Мне точно говорили про США, про отъезд.

Почему я откладывал публикацию? Нужно было убедиться, что человек действительно отсутствует какое-то время, потому что всякое бывает. Это была перепроверка, из-за этого возникла задержка, иначе информация появилась бы еще в понедельник – и ни у кого вопросов бы не возникло.

Хотел бы обратить внимание, что реакция – я бы не назвал это опровержением – последовала не вчера, хотя новость вчерашняя и времени было достаточно, а сегодня. Почему? Можно всякие версии строить, но, на мой взгляд, объяснение достаточно простое: можно было сегодня отреагировать, потому что Этери Георгиевна сегодня была на катке, а вчера ее на катке не было, как и не было всю первую половину недели.

Поэтому в этой информации я уверен – так же, как и был уверен в информации про второй отъезд, который был недавно. Зачем, почему и как? Честно говоря, меня это мало волнует. Наверное, есть дела. Очевидно, что просто так не может быть всех этих отъездов. Какие дела – глобально нас не особо касается.

Другой вопрос – ведущий наш тренер в важный период подготовки к сезону трижды отлучается, причем достаточно далеко», – сказал Жуков в подкасте Sports.ru «Чистый хвост».

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