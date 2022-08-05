Татьяна Тарасова: «Тутберидзе не обращает никакого внимания на спекуляции в прессе, ее это не нервирует. Что ей – на каждое печатное слово реагировать?!»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Этери Тутберидзе Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на вопрос об отношении Этери Тутберидзе к спекуляциям в прессе.

Ранее Тарасова посетила тренировку группы Тутберидзе.

«Хорошая, рабочая тренировка, мне все очень понравилось. Что касается спекуляций в прессе вокруг Этери, то она на них не обращает никакого внимания, ее это не нервирует.

Что ей – на каждое печатное слово теперь реагировать?!» – сказала Тарасова.

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