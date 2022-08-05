Станислава Константинова: «Сначала поправилась килограмм на 10. Было трудно это принять, особенно когда ты привык быть с идеальной фигурой»

Фигуристка Станислава Константинова рассказала о фотографиях в купальнике для соцсетей и отношении к своему телу.

«Не могу сказать, что у меня есть какая-то цель или я вдруг проснулась и решила делать откровенные фотографии. Просто как-то я чувствую в себе изменения — становлюсь более открытой в общении, открытой душой к миру.

Работала с психологом, работала много над собой, над своими какими-то вопросами с фигурой, с едой и стала с любовью к себе относиться. В последние годы в спорте я настолько себя гнобила, и мне настолько было тяжело от того, что я не получаю то, что хочу всегда… В какой-то момент я поняла: «Блин, ну тело-то мое в этом не виновато, это я сама делаю все с собой».

Вот легко сказать: «Полюби себя». Вот возьми и полюби себя, грустишь — не грусти, вот это мне нравится. Но это не очень просто. Я начала заботиться о себе — для начала кормить, вовремя укладывать спать, не ругать себя, не заниматься самокопанием излишним, не накручивать себя. Отпустила тревогу про деньги, про будущее, про спорт и настолько начала видеть себя красивой в какие-то обычные моменты! Я перестала париться из-за фигуры, из-за вещей, из-за внешности — мне стало все равно, что там подумают: откровенно-не откровенно. Мне нравится, мне красиво — я же не буду ходить и укутываться, прятаться.

Да, у меня изменилось тело, да, я поправилась — кстати поправилась килограмм на 10, наверное, сначала. Да, было трудно это принять, смириться, я чувствовала себя некрасивой. Это было тяжело, особенно когда ты привык быть с идеальной фигурой, сухим, классным — и даже тогда я была собой недовольна. А сейчас, конечно, и одежду, которая нравится, не могла носить, и в свою не влезала. Это было так трудно!

Потом в какой-то момент я просто заставила себя отпустить и не возвращаться больше в это никогда. И я начала преображаться — не смотрю на весы, не взвешиваюсь, не смотрю на цифру. Просто стала себе нравиться. Начала замечать, что снова влезаю в свои старые вещи, и как-то я подумала: «А почему я не могу выставлять фото? Почему я должна кутаться, закрываться? Ну, если я себе нравлюсь, и если мне нравится».

Если бы я была в отношениях, конечно, наверное, не стала бы выкладывать такие фотографии — не то чтобы я специально их выкладываю, чтобы привлечь чье-то внимание, нет, мне просто нравится. Я очень позитивно всегда к этому отношусь — не только со своей стороны, но и со стороны всех», – рассказала Константинова.