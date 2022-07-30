Акопова о тренировках с Туктамышевой: «Я прыгала двойной тулуп, Климов сказал: «Тройной попрыгаешь вечером с Лизой». Она приходила и на следующий день»

Российская фигуристка , выступающая с Никитой Рахманиным, рассказала о визите на тренировку пары.

«Честно говоря, мы сами толком не знали, что она придет к нам на тренировку. На первой тренировке я прыгала двойной тулуп, Федор [Климов] подъехал ко мне и сказал: «Тройной попрыгаешь вечером с Лизой». Я удивилась, с какой Лизой, наверное, с Туктамышевой. Вечером, когда пришла Лиза, нас стали снимать, мы не знали, она приходила и на следующий день, мы тоже попрыгали», – сказала Акопова.

Рахманин добавил, что Туктамышева давала ему советы по исполнению тройного лутца.

«Тебя там ждет профессионал по тулупу, смотри». Первый канал показал тренировку Акоповой и Рахманина, занятие посетила Туктамышева