Александр Коган: «Проблемы с насилием в фигурном катании есть и всегда были. Поэтому мы приняли решение о создании комиссии по этике»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России ( ) Александр Коган сказал о проблеме насилия в фигурном катании.

«Проблемы подобного характера в фигурном катании есть и всегда были. Естественно, это ненормально, и на последнем исполкоме мы приняли решение о создании комиссии по этике.

Наши юристы уже разрабатывают специальный кодекс, который будет распространяться на всех участников процесса: спортсменов, тренеров, персонал, организаторов соревнований и так далее. До этого у нас существовал только этический кодекс спортивных судей», – рассказал Коган.

Скандал с Нугумановой показал: нашей фигурке нужна этическая комиссия. Главное, чтобы она работала не как SafeSport в США

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