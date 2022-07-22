Коган о том, когда россияне вернутся на международные старты: «Многое зависит от МОК. Федерации получают от них значительные суммы и не желают вступать в конфликт»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган поделился мнением о том, когда российские спортсмены смогут вернуться на международные соревнования.

«Думаю, что ситуация если и будет в этом направлении меняться, то в спорте в целом, а не в каких-то отдельных федерациях. Ведь даже сейчас видно, что, за исключением пары-тройки других видов спорта, никаких глобальных изменений не происходит.

Многое будет зависеть от позиции Международного олимпийского комитета (МОК) по этому вопросу.

Ведь большинство международных федераций получают значительные суммы от МОК, некоторые президенты международных федераций являются членами организации или иных органов, связанных с ней, и по этим причинам не желают вступать в конфликт.

В значительной степени это также зависит от самостоятельности руководителей международных федераций и их способности отстаивать свою точку зрения», – заявил Коган.