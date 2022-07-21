«Обидно за страну и регион, где прошла лучшая на моем веку Олимпиада, но до сих пор такие безобразные пляжи». Жулин об отдыхе в Сочи

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о неприятных впечатлениях после отдыха в Сочи.

«Обожаем Сочи за его атмосферу, набережные, классные рестораны, детские игровые площадки и людей, наполняющих этот город. Тут много что сделано для людей, для их удобства и комфорта. Кроме одного – пляжной зоны, расположенной от «Сириуса» до «Рэдиссон Блю».

Дичайшими пытками стали для нас спуски к воде. Острейшие камни, никаких цивилизованно организованных спусков к воде на этом самом популярном российском курорте не предусмотрено. Заходите как хотите – отбивайте ноги, травмируйте пальцы! Хочется поинтересоваться у владельцев местных пляжей – когда вам перестанет быть все равно на отдыхающих здесь детей и взрослых?

Раз идет бесконечный поток отдыхающих, то и париться незачем? Друзья, согласитесь, обидно за страну, за этот регион, где прошла лучшая на моем веку Олимпиада, но до сих пор такие безобразные пляжи. Неужели не завезти гальку и песок? Неужели турки могут, а мы нет?» – написал Жулин в соцсети.

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