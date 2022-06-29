Александр Жулин: «Не исключаю, что фигуристы будут менять гражданство. Но там свои нюансы: карантин, отношение к русским»

Заслуженный тренер России Александр Жулин поделился мнением о возможной смене гражданства российскими фигуристами.

«Не исключаю, что фигуристы будут менять гражданство. Жизнь спортсмена коротка, а если спортсмен после года-двух без выступлений на международном уровне почувствует, что не может вырваться из этой клетки, захочет выступать, то не исключаю, что будет такой момент.

Но, опять же, там свои нюансы: карантин, отношение к русским... Вы можете представить, чтобы русский спортсмен сейчас выступал за какую-нибудь Францию или США? Думаю, что это сложно и требует времени», – заявил Жулин.