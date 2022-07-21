«Чем больше элементов ультра-си, тем меньше остается на хореографию». Бестемьянова о постановке программ

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о влиянии элементов ультра-си на хореографию в фигурном катании.

«Какие сложности возникают во время постановки программ? Сложности бывают, например, в тех случаях, когда человек заходит на четверной прыжок или какой-то сложнейший выброс, поддержку. Есть отработанные заходы, какие-то отработанные истории с элементами, и сдвинуть спортсменов с привычных канонов того, как они это делают, очень сложно.

На кону стоит исполнение и баллы за этот элемент. Для меня это труднее всего. Хочется сделать какой-то оригинальный заход, как-то по-другому представить фигуриста, которого, возможно, уже все знают и любят. При этом ты сам тоже думаешь – а стоят ли того эти изменения. А вдруг спортсмен сорвется, если заставишь его делать заход на элемент по-другому?

В таких случаях нужно уметь пользоваться своими внутренними весами, уравновешивать их и понимать, что стоит предлагать, а что – нет. Для меня это сложно. Ограничивают ли ультра-си хореографическую часть программы? Чем больше элементов ультра-си, тем меньше остается на хореографию», – сказала Бестемьянова.

Бетина Попова: «Элементы ультра-си ограничивают хореографа, особенно в одиночном катании»