Томас Бах – Юдзуру Ханю: «Удачи на следующих этапах карьеры в фигурном катании. Будем с нетерпением ждать новой встречи»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал завершение карьеры Юдзуру Ханю.

Двукратный олимпийский чемпион объявил о завершении спортивной карьеры 19 июля.

«Поздравляю с выдающейся олимпийской карьерой. Ты настоящий олимпийский чемпион. Удачи на следующих этапах карьеры в фигурном катании.

Мы будем следить за тобой и с нетерпением ждать новой встречи», – приводит слова Баха аккаунт в соцсети.

Юдзуру Ханю закончил, выиграв все. В чем его величие и почему уход – угроза для всего фигурного катания?