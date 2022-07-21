Томас Бах – Юдзуру Ханю: «Удачи на следующих этапах карьеры в фигурном катании. Будем с нетерпением ждать новой встречи»

Теги МОК Томас Бах сборная Японии мужское катание Юдзуру Ханю Фигурное катание

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал завершение карьеры Юдзуру Ханю. 

Двукратный олимпийский чемпион объявил о завершении спортивной карьеры 19 июля.

«Поздравляю с выдающейся олимпийской карьерой. Ты настоящий олимпийский чемпион. Удачи на следующих этапах карьеры в фигурном катании.

Мы будем следить за тобой и с нетерпением ждать новой встречи», – приводит слова Баха аккаунт МОК в соцсети.

Юдзуру Ханю закончил, выиграв все. В чем его величие и почему уход – угроза для всего фигурного катания?

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