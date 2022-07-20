Орсер обратился к Ханю: «Сердечно благодарю за наше невероятное путешествие. Продолжай вдохновлять мир. Будь собой»

Канадский тренер Брайан Орсер отреагировал на решение двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю завершить карьеру.

«Мы очень признательны за все 10 лет работы с тобой, это было лучшее время, и я надеюсь, что ты чувствуешь то же самое по отношению к нам. Мы всегда рады тебе», – сказал Орсер в видео, опубликованном в соцсети.

«Сердечно благодарю за наше невероятное путешествие. Продолжай вдохновлять мир. Будь собой», – говорится в подписи к ролику.

«Огромное спасибо тебе за то, что ты сделал для спорта, за то, что поднял его на новую высоту и сделал всех нас сильнее. И я солидарна [с Орсером]», – добавила Трейси Уилсон, тренер из группы Орсера.

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