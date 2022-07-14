Рамиль Мехдиев: «Кондратюк – творческий, умный, из культурной семьи, с ним много о чем можно поговорить. Это видно, когда ты не пустой»

Хореограф фигуристов, солист балета имени Игоря Моисеева Рамиль Мехдиев рассказал о работе с .

«У меня была задача раскрыть Сашу (Самарина) в какой-то степени, потому что он очень хороший человек. Мне было поставлено, чтобы он раскрепостился, расслабился, улыбался больше.

Чтобы из него это все вытащить, надо было, чтобы он мне стал доверять. Падением мне на руки, банально. Не каждый упадет чужому человеку на руки, не доверится.

Он доверился. Мы били тарелки с ним. Он писал свои мысли, идеи, желания на счастье, чтобы это сбылось», – сказал Мехдиев.

Также хореограф рассказал о характере .

«Марк – сам по себе очень эмоциональный человек. Он безумно эмоциональный. Он творческий, умный. Он человек из культурной семьи, очень воспитанный, с ним много о чем можно поговорить.

Это видно, когда ты не пустой. Также это психология банальная: есть интроверт, есть экстраверт. Он открытый, он такой человек. Из него не надо вытаскивать ничего, я ему, наоборот, говорю всегда: Марк, спокойнее.

Все зависит от человека, от его природных способностей и данных.

Я всегда всем говорю одно: слоны в цирке тоже танцуют. Но мы люди, и мы испытываем очень большой набор эмоций, мы испытываем очень много внутри себя, и мы не должны этого бояться показать, нас это и отличает от большинства животных.

Животные даже умеют показывать эмоции, а мы – люди, и мы умеем чувствовать настолько, насколько ни одному существу не дано. Поэтому я им говорю: не стесняйтесь, вас за это ругать никто не будет», – сказал Мехдиев.