Дмитрий Алиев: «Малинин – красавец. Четверной аксель – это что-то уникальное. Прогресс не стоит на месте, ребята работают»

Российский фигурист оценил четвертой аксель в исполнении американца .

— Видел четверной аксель Ильи Малинина? Как впечатления?

— Конечно, видел. Красавчик, молодец, умничка.

— Сможешь подобное что-то сделать?

— Я могу сальто назад с места сделать! На льду я не пробовал. Но Илья — красавец. Четверной аксель — это что-то уникальное. Это даже не элемент ультра-си, это элемент ультра-ультра-ультра-си. А ведь раньше люди не думали, что фигуристы просто четверные будут делать. Прогресс не стоит на месте, ребята работают. И вот что из этого может получиться.

— У тебя есть программа мечты с определенным количеством четверных прыжков, которые ты бы мог вкатать за одно выступление?

— Не могу так сказать, потому что контент — это дело такое… Но есть просто программа мечты, и она называется «Чисто исполненная программа». Вот и все, – сказал Алиев.

17-летний Илья Малинин покорил четверной аксель, за которым так охотится Ханю. В чем странный культ этого прыжка?