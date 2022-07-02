Александр Энберт: «Раньше сильнейшие спортсмены не встречались до чемпионата России. А теперь даже на проходных соревнованиях борьба обострится»

Бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании высказался о конкуренции на внутрироссийских соревнованиях в новом сезоне.

«Следующий сезон фигурного катания обещает быть напряженным, а конкуренция внутри страны — высокой. На своей памяти не припомню похожей ситуации, поэтому сложно говорить о прогнозах.

Раньше сильнейшие спортсмены обычно не встречались до чемпионата России, их разводили по разным турнирам, этапам Гран-при. А теперь даже на проходных соревнованиях борьба обострится. Так что болельщикам должно быть интереснее.

Посмотрим, как все сложится. Нужно дождаться окончательного календаря соревнований, потому что пока слишком много переменных.

Плюс ко всему у нас какие-то пары распались, образовались новые — и на них также интересно посмотреть», — сказал Энберт.