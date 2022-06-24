Вэньцзинь Суй: «Еще не решила, буду ли участвовать в Олимпиаде-2026. Думаю, после завершения карьеры попробую стать хореографом»

Олимпийская чемпионка , выступающая в парном катании с , высказалась о своем будущем в спорте.

«Сейчас Олимпийские игры закончились, а жизнь продолжается. Мы должны бросать себе вызов. Когда я получила медаль, то думала о том, каковы мои планы на фигурное катание в будущем.

Я еще не решила, буду ли участвовать в Олимпиаде-2026 в Милане. Фигурное катание – мое любимое занятие, моя страсть. Думаю, после завершения карьеры попробую стать хореографом. Я люблю фигурное катание и хочу сделать что-то новое. Большинство известных хореографов – иностранцы. Хочу стать китайским хореографом и посмотреть, как далеко я смогу продвинуться», – сказала Суй.