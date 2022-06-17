Дейв Лиз: «Если ты надел пачку и катаешь «Дон Кихота» – это не заменит тебе балетную подготовку»

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Американский журналист и автор блога The Skating Lesson Дейв Лиз рассказал о любимых российских фигуристах.

«Поймите, у меня нет никакой ненависти к российским фигуристам. Да у меня полно любимых спортсменов из России! Из прошлого наряду с обожаемой мной Мишель Кван я обязательно выделю Гордееву и Гринькова, их классические линии и катание. Я вообще большой фанат русской школы классического балета, Вагановской академии, того, как Большой театр повлиял на российское катание – что особенно видно у пар Тамары Москвиной.

Бережная и Сихарулидзе – вообще чуть ли не самая моя любимая пара всех времен. Когда я был маленький, я ходил на их тренировки – благо они катались неподалеку от моего дома, и у меня даже есть их автографы. Виктор Петренко, которым я восхищался, – теперь мой тренер, представьте. Кстати, во времена соревновательной карьеры он проводил у станка в хореографическом классе по два часа ежедневно – и это было всегда так заметно на льду!

Это, кстати, сильно отличается от того, что принято считать танцевальными занятиями в «Хрустальном». И вообще, если ты надел пачку и катаешь «Дон Кихота» – это не заменит тебе балетную подготовку, и привлекательная внешность тут тоже не поможет.

Для сравнения Оксана Баюл, которая была очень популярна в Америке, обладала невероятными балетными линиями и чувством позы. Да, я не могу сказать, что мне нравится стиль катания и хореография воспитанниц Тутберидзе, но раз судьи такое поощряют оценками – зачем им что-то менять и искать новое? 

Лично мне нравятся фигуристы, которые сочетают артистизм и атлетичность – и, к примеру, мой безоговорочный фаворит – Михаил Коляда. А любимая программа – его «Белый ворон». Это гениальная постановка.

Я часто задумываюсь, вот если бы ему повезло работать с более понимающими и внимательными тренерами в детстве, то, может, его путь в фигурном катании был бы более успешным. Должна же быть причина, почему он не в состоянии хорошо выступать под давлением. И дело явно не в Алексее Мишине, корни надо искать в детских тренировках. Понятно, что проблема Михаила – в голове, в том, что он думает о себе и своих способностях – и вполне вероятно, это имеет прямое отношение к тому, что ему заложили в голову его первые тренеры», – сказал Лиз.

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