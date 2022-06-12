Навка о том, что расследование по делу Валиевой может занять больше времени: «И прекрасно! Правда, не знаю, что могло бы послужить этому»

Олимпийская чемпионка прокомментировала слова генерального директора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли о расследовании допингового дела .

Ниггли заявил, что вердикт по делу фигуристки Камилы Валиевой может быть вынесен не в августе, как ожидается, а позже.

«И прекрасно! Правда не знаю, что могло бы послужить этому. Больше ничего не могу сказать», – сказала Навка.

Генеральный директор WADA о деле Валиевой: «Август – не жесткий дедлайн. Расследование может занять больше времени»