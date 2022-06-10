Федичкина о расставании с Алиевым: «Повзрослели и поняли, что мы разные люди. У нас разные пути, цели, понятия о счастье»

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Бывшая российская фигуристка Алиса Федичкина назвала причину расставания с Дмитрием Алиевым

– У вас была трогательная юношеская история любви с Димой Алиевым, даже документальный фильм про вас снимали. Сейчас общаетесь с ним?

– Особо не общаемся, не видимся, нигде не пересекаемся. Мы были очень юными и разошлись, потому что у нас были разные пути, цели. Разные понятия о счастье. Просто мы повзрослели и поняли, что мы разные люди.

– Есть стереотип, что романтические отношения мешают спортивным результатам. Иногда тренеры даже жестко контролируют такие моменты.

– У всех по-разному, на нас это не особо влияло, потому что мы имели возможность много времени проводить вместе без отрыва от тренировок – разминки, лед, соревнования. Совместно проведенное время никак не отвлекало, наоборот даже – поддержка помогала каждому.

– Тренеры не подшучивали по-доброму над ситуацией? Мол, Ромео и Джульетта на льду Академии.

– Нет, вообще нет. С уважением к этому относились. Ну, и мы в свою очередь на тренировки никак отношения не переносили, серьезно воспринимали работу, – сказала Федичкина.

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