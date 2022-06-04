4 июня в Самаре пройдет торжественная церемония приведения к военной присяге военнослужащих всех пяти существующих в России спортивных рот ЦСКА. Начало – в 11.30 по московскому времени.

Фигуристы Марк Кондратюк, и , лыжник Александр Ившин, биатлонист Кирилл Бажин и другие спортсмены (всего 197 человек) примут участие в церемонии.

«Армейские спортсмены – надежный спортивный щит нашего Отечества. Среди них – победители и призеры Олимпийских игр, Всемирных военных игр, чемпионатов мира и Европы. Успехи представителей армейского клуба – визитная карточка российского спорта.

Спортроты – явление уникальное: талантливые российские спортсмены смогут пройти срочную службу в армии без отрыва от тренировок и выступлений на соревнованиях», – сообщается на сайте самарского филиала ЦСКА.