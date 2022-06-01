Алиев об отстранении от турниров ISU: «Можно приспособиться ко всему. Уверен, наша федерация организует классные альтернативные старты»

Российский фигурист рассказал о планах на предстоящий сезон и поделился мнением об отстранении россиян от международных турниров под эгидой ISU.

– Какие планы на сезон, поменяешь две программы?

– Да. Мы уже почти выбрали музыку, определились с темами. Сейчас окончательно должны решить все эти моменты.

У меня был разговор с тренерами на тему новых программ. Безусловно, решения мы всегда принимаем вместе, но программы в любом случае мне катать самому. Поэтому одно из моих пожеланий было сохранить «стиль».

Я часто катал лирические программы под спокойные композиции. И мне кажется, это стало в определенном смысле моей визитной карточкой, и я хотел бы сохранить свой стиль. Возможно, с каким-то другими образами, музыкой, но оставаться с этом.

Конечно, все новое интересно, классно, и нужно совершенствоваться. Однако вместе с тем я хочу получать удовольствие от своего катания, а думать только о том, что и как сделать.

– Кто ставит новые программы?

– Решается. Сейчас все сложно, много непонятного вокруг.

– Да, мы точно еще не знаем, что будет в новом сезоне, какие старты. Это влияет на твою подготовку, мотивацию?

– Знаете, конечно, я расстроен, что мы не можем выступать на международной арене. Но у людей есть такое ценное качество – они могут приспособиться ко всему.

Я уверен, наша федерация фигурного катания организует и проведет очень классные альтернативные старты. И вместе с тем я надеюсь и очень хочу, чтобы мы как можно скорее начали участвовать и в международных соревнованиях, – сказал Алиев.