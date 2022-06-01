Дмитрий Алиев: «В начале сезона я был потерянный какой-то. Не было огня внутри. Только после финала Кубка России начал приходить в себя»

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев оценил, как сложился для него прошедший сезон.

– Расскажи о сезоне, каким он получился для тебя?

– Были достаточно разные эмоции, очень контрастные. То плохо, то хорошо. Самое большое разочарование – что не попал на Олимпийские игры.

Но сразу скажу: для себя я много почерпнул из того, что пережил за это время. И в будущем все эти переживания, мысли помогут не только в спорте, но и в жизни.

В этом сезоне со мной происходило что-то “магическое” – я не поехал на главные старты, но многое переосмыслил и многое решил для себя.

– Например?

– Как ни банально, приобрел опыт, который поможет мне в решении многих проблем. Я понял, что сейчас могу справляться с какими-то вещами сам.

– На твой взгляд, в чём была твоя основная проблема в сезоне?

– В начале сезона я был сам по себе потерянный какой-то. Что-то со мной происходило не так. Тренеры прекрасно чувствуют меня, это всем известно, но бывают моменты, когда и они не могут до конца понять некоторых нюансов.

В конце концов, все зависит от самого спортсмена. Не хочу вдаваться в подробности, это уже позади, но вывод был сделан такой: нужно продолжать кататься и двигаться дальше. Я не первый и не последний, кто попадал в ситуации, когда не отбирался на важные старты, хотя имел шанс.

– Не возникало мысли об уходе из спорта?

– Когда на протяжении долгого времени идет череда неудач, то кажется, что работаешь впустую. Не понимаешь: вроде бы все делаешь, а не получается. Почему? Анализируешь, делаешь выводы, исправляешь ошибки, но потом выходишь на старт и как будто пустота внутри.

А старт -- это не то, что праздник, а момент, когда ты должен все собрать и показать, что умеешь. Именно здесь и сейчас. А у меня получалось, что не было даже ничего похожего на это. Не было огня внутри.

С начала сезона – один старт, второй старт, неудачи и вот уже все покатилось как снежный ком. И только после финала Кубка России я постепенно стал приходить в себя, что-то внутри поменялось.

Начал тренировки, попробовал четверной сальхов... И сейчас я получаю удовольствие от всего, что делаю, – сказал Алиев.