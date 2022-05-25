Анна Щербакова: «В интервью стараюсь лишнего не говорить, не высказываюсь на спорные темы. Просто не люблю негатив и воспринимаю многое близко к сердцу»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова рассказала, как относится к медийной активности.

– Когда приходит успех, приходит и масса новых обязанностей: участвовать в съемках, давать интервью... Надоело, наверное, отвечать по нескольку раз на одни и те же вопросы?

– У меня уже столько интервью было, что, порой, мне кажется, что я рассказала о себе уже все, что можно, ха-ха. Так что такого нет.

Первое время я вообще стеснялась давать интервью – мне было 13 лет, может быть, поменьше, плюс все люди разные... Ну вот на меня так это влияло.

До сих пор у меня есть такое: стараюсь лишнего не говорить. Мне лучше, если бы обо мне не говорили, нежели мои слова вызывали какой-то негативный резонанс.

Я не высказываюсь на какие-то спорные темы, которые могут быть иначе интерпретированы. Я всегда отвечаю искренне, но не люблю провокационные вопросы и имею право их избегать.

Я просто не люблю негатив и воспринимаю многое близко к сердцу. То, что я говорю, это обычно касается моей спортивной карьеры, выступлений или моей жизни, но ничего такого куда можно подкопаться, найти второй смысл.

– А съемки для глянцевых журналов тебя воодушевляют?

– Это всегда новый опыт. Бывают очень интересные проекты. Например, для журнала «Hello» меня снимали в трех образах: золоте, серебре и бронзе.

Там очень красивые фотографии и задумка необычная, мне понравилось. Наряды, макияж, образ – все было очень красиво.

– Ты, похоже, и сама уже вносишь лепту в медийное пространство. В феврале во время Олимпийских игр, вся страна с удовольствием смотрела по ТВ твои влоги из Пекина и, насколько я знаю, для тебя это не первый подобный опыт. И сейчас продолжаешь активно выкладывать в социальных сетях какие-то сюжеты...

– Ну, я делаю это на любительском уровне, не с какой-то конкретной целью. Для меня это эмоциональная разрядка: помогает отвлечься, чем-то поделиться, показать кусочек своей жизни.

Доставляет удовольствие сам процесс – я люблю снимать, монтировать видео, склеивать, накладывать звук и так далее.

– О том, чтобы всерьез заняться журналистикой, не думала?

– Думала, не исключаю, – сказала Щербакова.