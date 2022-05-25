Анна Щербакова: «В интервью стараюсь лишнего не говорить, не высказываюсь на спорные темы. Просто не люблю негатив и воспринимаю многое близко к сердцу»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова рассказала, как относится к медийной активности.
– Когда приходит успех, приходит и масса новых обязанностей: участвовать в съемках, давать интервью... Надоело, наверное, отвечать по нескольку раз на одни и те же вопросы?
– У меня уже столько интервью было, что, порой, мне кажется, что я рассказала о себе уже все, что можно, ха-ха. Так что такого нет.
Первое время я вообще стеснялась давать интервью – мне было 13 лет, может быть, поменьше, плюс все люди разные... Ну вот на меня так это влияло.
До сих пор у меня есть такое: стараюсь лишнего не говорить. Мне лучше, если бы обо мне не говорили, нежели мои слова вызывали какой-то негативный резонанс.
Я не высказываюсь на какие-то спорные темы, которые могут быть иначе интерпретированы. Я всегда отвечаю искренне, но не люблю провокационные вопросы и имею право их избегать.
Я просто не люблю негатив и воспринимаю многое близко к сердцу. То, что я говорю, это обычно касается моей спортивной карьеры, выступлений или моей жизни, но ничего такого куда можно подкопаться, найти второй смысл.
– А съемки для глянцевых журналов тебя воодушевляют?
– Это всегда новый опыт. Бывают очень интересные проекты. Например, для журнала «Hello» меня снимали в трех образах: золоте, серебре и бронзе.
Там очень красивые фотографии и задумка необычная, мне понравилось. Наряды, макияж, образ – все было очень красиво.
– Ты, похоже, и сама уже вносишь лепту в медийное пространство. В феврале во время Олимпийских игр, вся страна с удовольствием смотрела по ТВ твои влоги из Пекина и, насколько я знаю, для тебя это не первый подобный опыт. И сейчас продолжаешь активно выкладывать в социальных сетях какие-то сюжеты...
– Ну, я делаю это на любительском уровне, не с какой-то конкретной целью. Для меня это эмоциональная разрядка: помогает отвлечься, чем-то поделиться, показать кусочек своей жизни.
Доставляет удовольствие сам процесс – я люблю снимать, монтировать видео, склеивать, накладывать звук и так далее.
– О том, чтобы всерьез заняться журналистикой, не думала?
– Думала, не исключаю, – сказала Щербакова.