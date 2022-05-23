Алиса Лью: «Последние несколько лет тренировки были тяжелыми с психологической точки зрения, большую часть времени я была одна – у меня не было поддержки»

Бронзовый призер ЧМ-2022 Алиса Лью объяснила решение завершить спортивную карьеру в 16 лет.

– Когда ты объявила о завершении карьеры, та сказала, что была рада заниматься фигурным катанием. Какие аспекты этого вида спорта тебе нравились?

– Благодаря фигурному катанию я встретила много классных людей. За 11 лет я получила не только множество жизненных уроков, но и возможности, которых у меня не было бы, если бы я не занималась спортом. Так что я рада, что фигурное катание было в моей жизни.

– Какие моменты тебе не нравились?

– Тренировки были очень тяжелыми с психологической точки зрения. Особенно последние несколько лет, потому что большую часть времени я была одна – у меня не было поддержки семьи, друзей. Мне это не нравилось.

Помимо этого, окружающая среда фигурного катания бывает токсичной, особенно в соцсетях. Это также повлияло на мое решение.

– Ты исполняла четверные прыжки и тройной аксель. Как ты сейчас относишься к сложному техническому контенту, исполняемому в юном возрасте?

– Конечно, было намного проще, когда я была младше. Тогда я не слишком задумывалась. Но когда выросла, стало гораздо сложнее, в первую очередь, психологически.

Я решила не форсировать. У меня была травма бедра, из-за которой я решила больше не делать четверные. Я не хотела травмироваться без шансов на восстановление, понимаете? Не хотела операций.

Сейчас с бедром все в порядке, так что я рада, что решила вовремя остановиться.

– Сейчас ты размышляешь, в какой колледж пойти. А что с ледовыми шоу? Рассматриваешь возможность участия в них в будущем?

– Да, конечно. Но это не точно. Что касается колледжа, мой топ-3 – Калифорнийский университет в Беркли, Стэнфорд и Барнард, – рассказала Лью.

Лучшая фигуристка США прославилась в 12, боролась с Валиевой и закончила в 16. Почему так и чем грозит ее уход?