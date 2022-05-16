Ренат Лайшев: «Вряд ли Плющенко сможет повторить успех Тутберидзе в парном катании. Для этого нужно быть тренером от бога, как Этери Георгиевна»

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил новость о том, что в академии Евгения Плющенко начались тренировки по парному катанию.

«Флаг ему в руки, как говорится. Но вряд ли Плющенко сможет повторить успех Тутберидзе в парном катании. Для этого нужно быть тренером от бога и суперпрофессионалом, как Этери Георгиевна.

Плющенко – великий спортсмен, но как тренер пока никак себя не проявил. Поэтому чуда от него сложно ожидать. Безусловно, в тренерском плане их с Тутберидзе не сравнить, это всем понятно.

Он хороший человек, выдающийся фигурист, мы все благодарны ему за его успехи, ему надо отдать за это должное. Но тренер – это немножко другое. А успех Тутберидзе не только в одиночном катании, но и в парном, доказал ее тренерскую гениальность», – сказал Лайшев.

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