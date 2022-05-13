Татьяна Тарасова: «Плющенко – способный человек, грамотный. Возьмет помощников в парах и танцах. Обязательно что-то получится»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко танцы на льду пары Академия Плющенко Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что Евгений Плющенко планирует развивать в своей академии «Ангелы Плющенко» парное катание и танцы на льду.

«Я всегда положительно отношусь к тому, что люди начинают делать что-то новое, если знают как.

Плющенко – способный человек, грамотный, от хороших тренеров. Возьмет себе помощников в парах и танцах. Обязательно что-то получится, почему нет?» – сказала Тарасова. 

Евгений Плющенко: «Принял решение развивать парное катание, а позже – и танцы на льду. В «Ангелах Плющенко» должны быть все виды»

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